D vitamini, ciltte bulunan ve güneş ışınlarıyla aktif hale gelen daha önceden vitamin ismi verilmiş fakat daha sonra etkileri dolayısıyla bunun bir hormon olduğu ortaya çıkmıştır. İlk defa 1900 yılında bulunan D vitamini, daha sonradan üzerinde yapılan araştırmalarla etkileri açığa çıkarılmıştır. En önemli etkisi, kemik üzerine olan etkisidir. Daha sonradan D vitamininin kas dokusuna, şeker hastalığına, beynin dokusu, zihin fonksiyonları, kanser ve kişinin bağışıklık sistemi üzerine olan etkileri gösterilmiştir. Güneş almayan, kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgelerde, atmosferin kirli olduğu bölgelerde, kapalı giyinen hanımlarda ve pigmentasyonu çok olan koyu renkli insanlarda D vitamini eksikliği görülebilir.