Adana’nın Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak’ta bulunan bir evde, boşanma sürecindeki İ.T., akrabası S.T. ile birlikte çocuklarını görmek amacıyla eski eşinin ailesinin evine gitti. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce, İ.T. yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

KAYINBİRADER ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kurşunlar, İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ve komşulardan H.V.'ye isabet etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer üç yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN DAMADIN AKRABASI YAKALANDI

Şüpheli, ateş açarak evden kaçarken, akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

E.T.'nin, çocuklarının olmadığı baba evine gitmiş olduğu öğrenildi.

