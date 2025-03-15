İsrail’in saldırıları sonucu ağır yıkıma uğrayan Gazze, ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya.

Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, insani yardımların şehre ulaşmasını engelleyerek masum sivillerin mağduriyetini artırıyor.

Yiyecek ve temiz suya erişimde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze halkına, Türkiye’den yardım eli uzandı.

GAZZE’DE İFTAR SOFRALARI KURDU

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında örnek bir dayanışma sergileyerek Gazzeli Müslümanları yalnız bırakmadı.

Filistin’e verdiği destekle daha önce de sık sık gündeme gelen Tilbe, Gazze’nin üç ayrı bölgesinde toplam 4 bin kişiye iftar yemeği verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılırken, Yıldız Tilbe'nin bu duyarlı hareketi takipçilerinden takdir topladı.