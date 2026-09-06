Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende tüm ilgi yine tülütabaklar üzerindeydi. Dana derisinden kostüm yapıp, at kuyruğundan bıyık takıp vücutlarını baca kurumu ile boyayan tülütabaklar, halkı yine korkuttu.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Törende Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Atatürk Anıtına çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile buradaki tören sona erdi. Program, Kuvayi Milliye Meydanında düzenlenen Kutlama Töreni ile devam etti. Törende Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte vatandaşları selamladı. Kutlama programı Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Öğe günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile devam etti. Daha sonra Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencilerinden Metehan Kutay Dilek'in '6 Eylül' isimli şiiri duygulu anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından meydanı dolduranların coşkuya alkışla eşlik ettiği kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları Ekibinin gösterisi ile devam etti. Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlendi. Kurtuluşun 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programının son bölümünde gerçekleşen Geçit Töreni, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşların bayraklar ve alkışlarla eşlik ettiği geçitte; gaziler, izci ve sporcu öğrenciler de yer aldı.

Tülütabaklar sokağa indi

Ayrıca Kurtuluş Savaşının zor günlerinde düşmanı korkutarak kaçırdıkları rivayetiyle bilinen geleneksel Tülütabakların geçidi coşkuya farklı bir renk kattı. At kuyruğundan bıyık takan, dana derisinden kıyafet giyen, baca kurumu ile kendilerini boyayan tülütabaklar önce protokolün önünde Balıkesir çiftetellisi oynadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tülütabaklar daha sonra halkın arasına karıştı. İnsanları boyayan ve korkutan tülütabaklar daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.