Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala veliler ve öğrenciler okul alışverişi heyecanını yaşamaya başladı. İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde büyük bir 'Okula Dönüş' kampanyası başlatan zincir market, okul çantası dahil 22 parçalık temel kırtasiye setini bin 900 TL'den satışa sunarak vatandaşların odak noktası oldu.

Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra beslenme ve tekstil gruplarında da bütçe dostu fiyatlar uygulayan market şubelerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Kampanya dahilinde bin kişiye çekilişle bin TL değerinde kırtasiye hediye çeki dağıtılacağı duyurulurken, reyonlarda istediği ürünleri bulan veliler ve öğrenciler alışverişlerini tamamladı.

'Tek Noktada Tüm Eksiklerimizi Tamamladık'

Alışveriş için şubeye gelen velilerden Mehmet Yılmaz, 'Biri ilkokula, diğeri ortaokula başlayacak iki çocuğumun tüm okul ihtiyaçlarını buradan aldık. Hem kırtasiye hem de genel mutfak ihtiyacımızı bütçemizi sarsmadan karşılayabildiğimiz için burayı tercih ediyoruz' dedi.

Fiyat araştırması yaptıktan sonra markete geldiğini söyleyen Ferit Bayram ise, 'Daha önce gezdiğimiz yerlerde hem aradığımız tüm ürünleri bulamamıştık hem de fiyatlar oldukça yüksekti. Burada aradığımız 20 parça ürünün tamamını neredeyse yarı fiyatına temin ettik' şeklinde konuştu.

Okul heyecanını dile getiren öğrenci Emirhan Şanlı da defter, kalem ve çanta gibi tüm eksiklerini kolayca tamamladığını söyledi.

'Amacımız Aile Bütçesine Katkı Sağlamak'

Kampanya sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan firma yöneticisi Uğur Ekiz, Eylül ayı öncesinde ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Okullar başlamadan önce firma olarak tüm Türkiye'de 'Okula Dönüş' kampanyası başlattık. Kırtasiye ürünlerinden beslenme grubuna, tekstilden ayakkabıya kadar geniş bir yelpazede indirim sunuyoruz. Oluşturduğumuz 22 parçalık ürün setini 1.700 - 1.900 TL bandında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Piyasa ortalamasının altında sunduğumuz bu fiyatların yanı sıra, sosyal medyamızı takip eden ailelerimize destek olmak adına 1.000 TL'lik hediye çekleri veriyoruz. Çocuklarımızın iyi markalarla uygun fiyata buluşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'