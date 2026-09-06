Esenyurt Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınav heyecanına ortak oldu. Sınavların yapıldığı okulların önlerine mobil ikram araçları konumlandıran belediye ekipleri, adaylara sınav öncesinde çeşitli ikramlarda bulundu.

Hizmetlerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, KPSS Lisans sınavı öncesinde adayların yanında olmak amacıyla ilçe genelinde çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sınav merkezlerinin bulunduğu okulların önlerine mobil ikram araçları yerleştirildi.

Adaylardan belediyeye teşekkür

Sınav öncesinde mobil ikram araçlarından yararlanan adaylar, kendilerine sunulan hizmet dolayısıyla Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ise adayların sınav öncesinde yaşadığı heyecanı paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.