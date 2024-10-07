TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının bir bölümünde Danilo Şef, İnegöl’ün Tuzla köyünden gelen yaban mersinini izleyicilere tanıtarak, bu özel ürüne dikkat çekti.

Danilo Zanna, yaban mersiniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim burada sürekli kullandığımız özel bir yaban mersini. Çünkü bu yaban mersininin tarlaları Uludağ eteklerinde, İnegöl’e bağlı Tuzla köyünden alıyoruz. Zaten görüyorsunuz, normal bir yaban mersini değil. İnanılmaz lezzetli." ifadelerini kullandı.

Bu övgü dolu sözler sonrasında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından Danilo Şef’in İnegöl yaban mersinine dair açıklamalarını paylaştı. Taban, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Danilo Şef’de "İnegöl'ün yaban mersini" dedi."