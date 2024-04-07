Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram alışverişinin güvenli ve huzurlu şekilde yapılması için denetimlerde bulunan Darıca Belediyesi ekipleri, mezarlık bakımlarının yanı sıra bayram namazı için camilerde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Darıca Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri alırken, çalışmalarını da hummalı şekilde sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ekipler bayram öncesi aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Darıcalılara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Darıca’da bayramlaşma programı bayramın ilk günü saat 11.00’da Darıca Çınaraltında yapılacak, arife günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek. Darıca Belediyesi, Balçık köyünde defnedilen vatandaşların yakınları için de bayram boyunca araç kaldıracak. Bayram boyunca saat 10.00’da kalkacak otobüsler belirlenen güzergahlardaki duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığına götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek.