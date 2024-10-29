Darıca’da 2 gün boyunca Cumhuriyetin 101. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet’in 101. yılı Darıca’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darıca Belediyesi tarafından ilçe Türk bayraklarıyla süslenirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Darıca’da pazartesi akşamı binlerce kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da Darıcalılarla birlikte yürüdü. Bando takımı Fener Alayına renk katarken binlerce Darıcalı, Faik Şahenk İlkokulu’ndan Çınaraltı Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl resmi törenleri ise salı günü Darıca İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Tören öncesi Darıca Kaymakamlığı’nda düzenlenen tebrikat töreninde Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolünün ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Daha sonra stadyumda gerçekleşen resmi törene ise binlerce Darıcalı katıldı. Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tören renkli görüntülere sahne oldu

İlçe stadyumunda gerçekleşen kutlama töreninde öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı 101. yıl sunumu izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, birbirinden renkli görüntüler sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.