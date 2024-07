Darıca’da park alanlarındaki çocuk oyun grupları ile spor aletleri, belediye ekipleri tarafından belirli periyotlarla temizlenerek çocuklar için daha hijyenik hale getiriliyor.

Darıca Belediyesi, yaz aylarında çocukların daha fazla vakit geçirdiği parkları daha hijyenik hale getirmek için belirli periyotlarla bakım onarımlarını yapıp temizliyor. Bütün mahallelerdeki parklarda yapılan uygulama ile yaz aylarında parklarda daha fazla vakit geçiren aileler ve çocuklar, böylece gönüllerince vakit geçirip eğlenebiliyor. Aynı zamanda bakım onarım çalışmalarının da belirli periyotlarla yapıldığı parklar çocuklar için daha güvenli hale de getiriliyor.

Çocukları önemsediklerini ve en iyi şartlarda yetişmeleri için her ayrıntıya dikkat ettiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için her şeyden önce gelir. Parklarımızı daha güvenli ve hijyenik bir ortamda tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin her mahallesinde bulunan parklarımızdaki çocuk oyun grupları ile spor aletlerini belirli periyotlarla yıkayıp temizleyerek çocuklarımız için hazırlıyor. Ailelerimizin ve çocuklarımızın gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği temiz parklar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.