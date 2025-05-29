Darıca’da yaz mevsiminin başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla ilçe genelinde kapsamlı çevre düzenleme ve bakım seferberliği başlatıldı.

Darıca Belediyesi, yaz mevsiminin başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte mahalle temizlik çalışmalarına hız verdi. Bütün saha müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı çalışma ile bir yandan asfalt yama ve kaldırım bakım onarımları yapılırken bir yandan da yeşil alanlarda ot biçme, yol yıkama gibi kapsamlı çalışma yürütülüyor. Her mahallede, her sokakta titizlikle sürdürülen çalışmalarla hem vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hem de daha temiz ve düzenli bir Darıca hedefleniyor. Ekiplerinin sahadaki çalışmalarına bizzat katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ayrıca vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi. Başkan Muzaffer Bıyık, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte ilçemizde kapsamlı temizlik ve bakım seferberliği başlattık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütün saha ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir yanında kapsamlı temizlik yapacağız. Çalışmalar kapsamında parklar ve yeşil alanlarda ot biçme ve peyzaj bakımı, sokaklarda süpürme, yıkama ve detaylı temizlik, bozuk asfalt ve kaldırımların onarımı ve yama işlemleri tüm mahallelerde yeniden başlatıldı." dedi.