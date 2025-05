Kocaeli’de 12 yaşındayken düğün dernekle 50 bin TL karşılığında evlendirilen S.Ç.’nin, bu evlilikten 6 ay sonra abisi ve yengesi tarafından kaçırılarak yine 50 bin TL karşılığında başka birisiyle cinsel birlikteliğe zorlandığı iddia edildi. İfadesinde, kürtaja zorlandığını, defalarca cinsel istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü söyleyen S.Ç., "E.T.’nin evinde karısı gibi kaldım, benimle zorla cinsel birliktelik yaşadı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra’da ikamet eden S.Ç. isimli 12 yaşındaki kız çocuğu, 2023’de İstanbul Şile’de düğün yapılarak üvey babasının yeğeni A.D. ile 50 bin TL karşılığında evlendirildi. Bu evlilik yaklaşık 6 ay sürdü. 2024’de A.D.’nin askere gittiği, S.Ç’nin abisi ve yengesi tarafından Şile’den kaçırıldığı, Kandıra’ya getirildiği ve burada yengesi Y.Ç.’nin 16 yaşındaki kardeşi E.T. ile zorla cinsel birlikteliğe zorlandığı ileri sürüldü. Bu olaydan da ailenin 50 bin TL para aldığı, ayrıca ailenin S.Ç’nin önceki birlikteliğinden olan bebeği de kürtajla aldıkları öne sürüldü.

S.Ç’nin şikayetiyle olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında S.Ç’nin annesi N.D., üvey babası A.D., abisi S.Ç., yengesi Y.Ç., E.T. ile babası M.T., annesi Z.T. ve ilk evlendirildiği kişi A.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarına yardım etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Üvey baba A.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.Ç. ile ilk olarak evlendirilen A.D.’nin dosyası ise diğer dosyadan ayrıldı. Kız çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, mağdur S.Ç.’nin olayların öncesinde E.T. ile nişanlandırıldığı ancak sonrasında 2023 yılının ekim ayında Şile’de A.D. ile düğün yapılarak evlendirildiği, karşılığında mağdurun anne ve üvey babasının 50 bin TL para aldıkları belirtildi. Bu evliliğin yaklaşık 6 sürdüğü, 2024 yılının nisan-mayıs aylarında A.D.’nin askere gittiği, mağdurun ise abisi S.Ç. ve yengesi Y.Ç. tarafından E.T. ile evlenmesi için Şile’den kaçırılarak Kandıra’ya getirildiği, bu sırada mağdurun 13, E.T.’nin ise 17 yaşında olduğu ifade edildi. Ayrıca, E.T.’nin mağdurun yengesi Y.Ç.’nin kardeşi olduğu, anne ve babaların bu birliktelik karşısında 50 bin TL’ye anlaştıkları bilgisi de yer aldı.

N.D. ve A.D.’nin Kandıra’ya gelerek Y.Ç. ve S.Ç.’nin evinde 50 bin TL’yi M.T. ve Z.T.’den nakit olarak elden aldıkları ve mağdurun 11 Ekim 2024 tarihine kadar şüpheliler M.T., Z.T., ve E.T.’nin Kandıra ilçesindeki evinde ikamet ettiği belirtildi. Yenge Y.Ç.’nin görümcesi S.Ç.’yi kardeşi E.T. ile cinsel birlikteliğe zorladığı, E.T.’nin de zorla mağdurla yaklaşık 8 ay defalarca cinsel ilişkiye girdiği kaydedildi.

Mağdur Ş.Ç. ile E.T.’nin 11 Ekim 2024’de asker eğlencesine katılmak için Kandıra’dan Şile’ye gittikleri, mağdurun eğlence sırasında E.T., N.D. ve A.D.’nin yanından kaçarak daha önce evli olduğu A’nın ailesinin evine gittiği ve şahıslardan şikayetçi olduğu belirtildi.

"Beni kaçırdılar, cinsel istismara uğradım ve rızam dışında kürtaj yaptılar"

Ş.Ç.’nin Çocuk İzlem Merkezi ve hakim karşısında alınan ifadesi de iddianamede yer aldı. Ş.Ç., "13 yaşındayım. Yaklaşık bir sene önce Şile ilçesinde A.D. isimli kişiyle rızamla evlendim. Kendisi 20 yaşındadır. Sevgiliydik, 1.5-2 sene önce tanıştık. A.D.’nin babası ile benim üvey babam kardeşler. A.D. ile düğünümüz oldu. 6 ay beraber yaşadık sonra kendisi askere gitti. A.D. askere gitmeden önce yengem Y.Ç. ile abim S.Ç. beni kaçırarak Kandıra ilçesine E.T.’nin yanına getirdi. Daha önceden E.T. ile sözlenmiştik ancak isteğim dışında olmuştu. Abim ve yengem sözlenmem konusunda beni zorlamıştı. E.T.’nin evinde karısı gibi kaldım, benimle zorla cinsel birliktelik yaşadı. Bu sırada eşim A.D.’den hamile olduğumu öğrendim. Y.Ç., Z.T. ve E.T. tarafından Sakarya’ya götürülerek merdiven altı bir yerde rızam dışında kürtaj yapıldı. E.T.’den 8 ay boyunca şiddet gördüm ve istismara uğradım. A.D.’den şikayetçi değilim, onunla kendi isteğimle birliktelik yaşadım. Ancak E.T. ile yengem Y.Ç.’den şikayetçiyim. Abim S.Ç’den şikayetçi değilim" dedi.

"Benimle evlenmek istedi ancak kabul etmedim"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin SEGBİS ile savunması alınan tutuklu sanık E.T., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ş.Ç. ile cinsel birliktelik yaşamadım. Benimle evlenmek istedi ancak kabul etmedim. Benim evimde hiç kalmadı. Beraber hiç yaşamadık, bu iddia doğru değildir. Ş.Ç.’nin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Bana 17-18 yaşında olduğunu söylemişti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Ş.Ç. ile evlenme noktasında kimse beni yönlendirmedi veya baskı yapmadı" dedi.

"Başlık parası değil, borç para verdim"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.T., "E.T.’nin babasıyım. Ş.Ç. ile E.T.’yi evlendirmedik. Bu konuda kimseye başlık parası vermedim. Oğlumun söylediğine göre de cinsel birliktelik yaşanmadı. Ş.Ç. bizim evimizde hiç kalmadı. Kızım Y.Ç., N.D.’nin üvey oğlu S.Ç. ile evlidir. Bu sebeple N.D. dünürüm olur. Akraba olmamız sebebiyle N.D.’ye isteği üzerine 50 bin TL borç para verdim. Bu para iddia edildiği gibi başlık parası değildir" diye konuştu.

Tutuklu sanık Z.T.’de eşi M.T.’nin dediklerini doğruladı.

"Kızım yalancıdır"

Mağdur kızın annesi tutuklu sanık N.D., "Kızım, E.T.’ye kendisi kaçtı. E.T. ve ailesi kabul etmeyince kızım, bizim hakkımızda şikayetçi oldu. E.T. ile evlenmesi noktasında telkinde bulunmadım. Cinsel birliktelik yaşamaları için Ş.Ç. veya E.T.’yi azmettirmedim. Kızım şu an yurtta kalmaktadır. Çocuk aldırma konusunda haberim yoktur. Kızım yalancıdır" şeklinde konuştu.

"E.T. ile evlenmesini istemediğimiz için kardeşim bizden şikayetçi oldu"

Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanık S.Ç., "Ş.Ç. kız kardeşim olur. Kardeşim, A. ile birlikte yaşarken kaçıp bize geldi. Sonra E.T. ile evlenmek istediğini söyledi ancak E.T. istemedi. Biz de kabul etmeyince kardeşim hakkımızda şikayetçi oldu. Kimseden başlık parası almadım. Cinsel birliktelik yaşamaları konusunda onları azmettirmedim" ifadelerini kullandı.

Y.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.