Yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere belediyeye ait tüm hizmet binalarında çöp kutuları kaldırılarak yerine geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Belediye hizmet binasının yanı sıra Hükümet Konağı'ndaki tüm birimler ve ilçedeki tüm kamu kurumlarına da aynı şekilde geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Hayata geçirilen uygulama ile kağıt, plastik, cam ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanırken, hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de kurum içinde sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Darıca Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan bu uygulama sayesinde kamu personelinin günlük çalışma hayatında sıfır atık alışkanlığının güçlenmesi ve örnek bir kurumsal dönüşüm sürecinin oluşturulması amaçlanıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevreye duyarlı projelere büyük önem verdiklerini belirterek:

'Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Sıfır atık projemiz kapsamında hizmet binalarımızda önemli bir adım attık. Amacımız sadece kurum içinde değil, ilçemizin tamamında geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak. Darıca'yı çevre dostu uygulamalarla örnek bir şehir haline getirmeye kararlıyız.'