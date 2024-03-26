Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki dönemde Millet Bahçesine alternatif ulaşım için 10 bin yolcu kapasiteli teleferik yapılacağını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma prensibini benimsedik. Bu anlayışla gece gündüz canla başla çalıştık. Sürekli vatandaşlarımızın içinde olmaya çarşıda pazarda, ev toplantılarında dernek ziyaretlerinde vatandaşlarımızla hasbihal etmeye özen gösterdik. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışı devam ettirmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yine vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Darıca’mızın turizmine de katkı sağlayacak"

Önümüzdeki dönemde Darıca’ya prestij kazandıracak projeler yapmaya devam edeceklerini belirten Muzaffer Bıyık, "Önümüzdeki dönemde ilçemize değer katacak projelerden biri de Darıca Millet Bahçesi Teleferik projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşa edeceğimiz teleferik projesi ile hem Millet Bahçesine alternatifi bir ulaşım sağlayacağız hem de Darıca’ya prestij katacak bir projeyi hayata geçireceğiz. 840 metre uzunluğunda ve 2 duraktan oluşacak teleferik projesi günlük 10 bin yolcu kapasitesiyle Darıca’mızın turizmine de katkı sağlayacak bir proje olacak" diye konuştu.