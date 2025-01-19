İnegöl'e bağlı İsaören mahallesi sakinleri, gençleri Peygamber ocağına yolcu etmek için özel bir program düzenledi.



Günümüzde alışılmış bir şekilde gece düzenleyerek, eğlence ile, davul-zurna ile gençler vatan nöbetine uğurlanırken, İsaören mahallesi örnek olacak bir asker uğurlama programı düzenleyerek gençleri askere iman gücüyle gönderdi.

İnegöl Mehter takımının renk kattığı geceye mahalle muhtarları ve İsaören mahallesi sakinleri katıldı. Gecede İnegöl Mehter Takımı konseri ile büyük bir coşku yaşattı. Gençlerin askerliğinin hayırlara vesile olması için Kur´an-ı Kerim ve Mevlid-i şerif okudu. Dualar edildi ve sonrasında geceye katılan 1500 kişiye yakın davetlilere yemek ikramı yapıldı.



İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbıkçı”Değerli Basın Mensupları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2005 doğumlu evlatlarımızı bu yıl 9. sunu düzenlediğimiz asker uğurlama programını düzenlemiş bulunmaktayız. Malum kayıtlarda da bulunur, çanakkale şehidimiz köyümüzden 7 kişidir. Bir rivayete göre 77 kişidir. Şu anda da 21 askerimizi uğurlamak üzere bu programı düzenledik. Ben bütün katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



Askere gidecek gençler adına açıklama yapan Muzaffer Özcan “Öncelikle bu güzel programda bizi mehter marşıyla şenlendirdiği için muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarımdan sonra tüm köy halkına çünkü aynı ecdadımızı askere yolladıkları gibi dualarla, mevlütlerle yolladılar bizi bugün yolladılar. Rabbim gibip şehadet şerbetini içmeyi, gazilik şerefine erişmeyi ben ve tüm arkadaşlarıma nasip etsin inşallah.” ifadelerini kullandı.