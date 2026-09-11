Sezona deplasmanda aldığı 3-1’lik Menemen FK galibiyetiyle başlayan İnegöl Kafkasspor, ligin 2. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor’u konuk edecek.

Kritik mücadele öncesinde Kafkasspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Köfteci Eşref’te düzenlenen moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Organizasyonda teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra kulüp yönetimi de yer alırken, takım içerisinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Somaspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen yemek, futbolculara moral ve motivasyon sağladı.

Kafkasspor yönetimi, takımı en güzel şekilde ağırlayan Köfteci Eşref’e misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında oynanacak İnegöl Kafkasspor-Somaspor karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 16.30’da İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Sezona galibiyetle başlayan Kafkasspor, taraftarının önünde Somaspor’u mağlup ederek ligde 2’de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor.