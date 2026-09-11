Sezona deplasmanda aldığı 3-1’lik Menemen FK galibiyetiyle başlayan İnegöl Kafkasspor, ligin 2. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor’u konuk edecek.

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Kritik mücadele öncesinde Kafkasspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Köfteci Eşref’te düzenlenen moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

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Organizasyonda teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra kulüp yönetimi de yer alırken, takım içerisinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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Somaspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen yemek, futbolculara moral ve motivasyon sağladı.

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Kafkasspor yönetimi, takımı en güzel şekilde ağırlayan Köfteci Eşref’e misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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MAÇ NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında oynanacak İnegöl Kafkasspor-Somaspor karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 16.30’da İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

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Sezona galibiyetle başlayan Kafkasspor, taraftarının önünde Somaspor’u mağlup ederek ligde 2’de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: BÜLTEN