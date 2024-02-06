Pandemi döneminde dikiş makinesinde çalışarak ilçe halkına maske üretiminde destek olmaya çalışan Gülfer Aydın, kızlarıyla bu kez Belediye Başkanlığı makamında eşi Davut Aydın’a yaptığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Doğum günü pastasıyla makam odasına giren eşi ve kızlarını gören Belediye Başkanı Davut Aydın ise mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Başkan Aydın Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile her şeydir, doğum günümü kutlayan kıymetli eşim ve biricik kızlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümlemize sağlık sıhhat versin” dedi.

Paylaşıma sosyal medyada büyük ilgi görürken, ilçe halkı başkanı tebrik yağmuruna tuttu.