Asrın felaketinin yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenler için Bursa Ulu Cami’de dualar edildi. AFAD tarafından UNESCO Meydanı’nda Arama Kurtarma Malzemeleri ve Fotoğraf Sergisi düzenlenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaralar tamamen sarılana kadar bölgedeki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde, Bursa AFAD tarafından anma programı düzenlendi. Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Ulu Cami’de dualar edildi. Öğle namazı çıkışında da vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı program, daha sonra UNESCO Meydanı’ndaki Arama Kurtarma Malzemeleri ve Fotoğraf Sergisi ile devam etti. Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyük acının üzerinden tam bir sene geçti. Yaşamını yitiren 52 bin vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Ülke olarak çok zorlandığımız, çok sıkıntı yaşadığımız bir süreçti. Büyükşehir olarak 2300 personel, 700 makine ve ekipmanla bölgeye müdahale etmek nasip oldu. Bir sürü yaralar sardık. Evde bakım hizmetleri verdik. Sokak ilaçlamaları ve temizlikleri yaptık. Altyapı çalışmalarıyla beraber üç ayrı yerde 2000 konteynerlik yaşam alanları oluşturduk” dedi.

"Kenetlenmek çok kıymetli"

Bölgedeki anma törenlerine katılmak üzere yola çıktığını ancak Gaziantep’teki olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşun iptal olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Şuan Hatay başta olmak üzere birçok şehrimizde Bursa ismi çok iyi biliniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri çok iyi biliniyor. Bir kere böyle bir şeye aracılık etmek çok büyük mutluluk. Bundan sonra yaptığımız her ev ve işyerinde, konutta, inşaatta muhakkak suretle deprem gerçeğini göz önüne alarak hareket etmemiz gerektiğini hiçbirimizin asla unutmaması gerekiyor. Bu ve benzeri olaylarda el birliği içerisinde birbirimize sarılarak, kenetlenmek çok kıymetli ve değerli. Türk milleti bunu devletiyle, milletiyle çok net bir şekilde 6 Şubat 2023’te gösterdi. Rabbim bir daha böyle acılar vermesin. Ölenlere rahmet olsun. Bu acılardan ders almayı Allah bize nasip etsin” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN