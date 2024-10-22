İlk gösterimiyle gişede büyük bir başarı yakalayan ve uzun süre zirvede kalan “Dedemin Gözyaşları”, ikinci kez vizyona girdi ve gişe rekorlarını altüst etti!İSTANBUL (İGFA) - Türk Sinemasının zirve filmi “Dedemin Gözyaşları” yeniden vizyona girdi ve gişe rekorunu kırdı.

Türk sinemasının dev isimleri Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın başrollerinde olduğu bu yapım, izleyicilere duygusal ve derin bir hikâye sunuyor.

Yönetmen ve senarist İhsan Taş’ın yetenekli anlatımıyla hayat bulan film, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, yapımcılar İhsan Taş ve Oktay Öndeş bu başarıda büyük rol oynadı. Film, sadece gişe başarısıyla değil, izleyicilere sunduğu anlamlı mesajlarla da Türk sinemasının parlak yapımlarından biri olarak hafızalarda yer ediyor.