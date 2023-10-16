Yargıtay'ın 9. Hukuk Dairesi, önemli bir emsal karara imza attı. Bu karar, bir işçinin mesai arkadaşlarına iftira atması ve dedikodu yapması nedeniyle tazminatsız şekilde işten çıkarılmasını onaylıyor. Konu, bir gece bekçisinin iş mahkemesine açtığı dava ile gündeme geldi. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı talep etti ve fazla çalışma ücretlerini de istedi. Ancak işveren, alacakların zaman aşımına uğradığını ve hafta tatili ile genel tatil ücreti alacağının olmadığını savundu.

İşveren, aynı zamanda davacının işini dürüstlük kuralına uygun bir şekilde yapmadığını ve mesai arkadaşlarına iftira atarak işçileri birbirine düşürdüğünü iddia etti. Sözlü uyarılara rağmen davranışlarının değişmediğini öne sürerek iş sözleşmesinin feshedildiğini savundu. Mahkeme, bu davada kısmen haklı buldu.

Her iki taraf da kararı temyiz etti ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, konuya dahil oldu. Yüksek mahkeme, işçinin mesai arkadaşlarına iftira atarak tazminatsız kovulmasının yerinde olduğuna karar verdi, ancak kararı sadece mesai saatlerinin hesaplanması konusunda bozdu. Yargıtay kararında, "Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verdi.