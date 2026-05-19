Kocaeli merkezli 23 ilde, internet üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 39 şüpheli gözaltına alındı. Kurumsal şirket izlenimi vererek vatandaşları tuzağa düşüren şebekenin hesaplarında 954 milyon 974 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen yaklaşık 2 aylık teknik takip ve projeli dosya kapsamında, şüphelilerin arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama ilanlarını üst sıralara taşıdıkları belirlendi. İlanlardaki GSM numaralarından iletişime geçen mağdurlara kurumsal bir şirket izlenimi veren şahısların kasko, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi bahanelerle hazırladıkları hesaplara yüksek meblağlarda para yatırtarak haksız kazanç elde ettikleri ve mağduriyetlere sebep oldukları tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, 13 farklı olaya karışan şüphelilerin işlem hacminin 954 milyon 974 bin 644 lira 86 kuruş olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 19 Mayıs'ta Kocaeli merkezli 23 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 39 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.