Eker Süt Ürünleri'nin 13 yıldır Bursa'da düzenlediği Eker I Run Koşusu, yalnızca yarış günüyle sınırlı kalmayıp yıl boyunca sporun, hareketin ve birlikte başarmanın ruhunu yaşatan etkinliklerle dikkat çekiyor. Eker I Run, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da Sanal Gençlik Koşusu ile yaşatıyor. Gençlik enerjisini, sporun birleştirici gücüyle buluşturan etkinlik, katılımcıları Cumhuriyetin açtığı yolda birlikte hareket etmeye davet ediyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs'ın taşıdığı değerlerden ilham alan Eker I Run 19 Mayıs Sanal Gençlik Koşusu, "Koşmak Gerek!" mottosuyla gerçekleşiyor. Çünkü her adım; geleceğe duyulan inancın, hedeflere birlikte yürümenin ve daha güçlü yarınlara ulaşma arzusunun simgesi olarak görülüyor.

24 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında katılımcılar, diledikleri yerde ve zamanda koşu ya da yürüyüş yapabiliyor. Spor severler; 1.9K+, 19K veya Limitsiz Parkur seçeneklerinden kendilerine uygun olanı tercih ederek kendi rotalarını oluşturabiliyor.

Sanal Gençlik Koşusu'na katılım için GPS özelliğine sahip bir spor saati ya da cep telefonu uygulamasıyla gerçekleştirilen koşu veya yürüyüş verilerinin yarış platformuna yüklenmesi yeterli oluyor. Katılımcılar, 24 Mayıs'a kadar gerçekleştirdikleri aktiviteleri ekerkosu.com üzerinden sisteme yükleyerek etkinliğe dahil olabiliyor.

Katılımcılar ayrıca koşu deneyimlerini sosyal medyada #19MayıstaKoşmakGerek etiketiyle paylaşarak 19 Mayıs'ın gençlik ve spor ruhunu daha geniş kitlelere taşıyor.

