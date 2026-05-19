Sedat Seymen açıklamasında, İMASKOP projesinin yalnızca bir sanayi sitesi değil, İnegöl üreticisinin geleceği olduğunu belirterek, “İnegöl, Bursa ve Cumhurbaşkanlığımızın da dahil olduğu siyaset kanadının tam destek verdiği, üreticimizin geleceği için büyük önem taşıyan bir projeyi kişisel menfaatleri uğruna yıpratmaya çalışanları üzülerek takip ediyoruz. Bizler üreticimizin önünü açmaya çalışırken bazı kişiler sürekli polemik oluşturarak süreci baltalamaya çalışıyor.” dedi.

GEÇMİŞTEKİ HATALARI İMASKOP’A TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sedat Seymen, geçmişte çeşitli projelerde verilen sözlerin tutulmadığını ve insanların mağdur edildiğini hatırlatarak, bugün aynı anlayışın İMASKOP üzerinden yeniden sahneye konulmaya çalışıldığını söyledi. Seymen, ortakların bu algı operasyonlarının farkında olduğunu belirterek, “Ne yazık ki bazı kişiler, bugüne kadar dahil oldukları projelerde kişisel menfaatlerini ön planda tutmuş, çeşitli vaatlerle insanları sürece dahil etmiş ancak sonrasında ya verdikleri sözleri yerine getirememiş ya da insanları mağdur ederek projelerin dışına itilmesine neden olmuştur. Bugün de aynı anlayışla İMASKOP üzerinden algı oluşturmaya çalışmaları, ortaklarımız tarafından da açık şekilde görülmektedir.” dedi.

İMASKOP ORTAKLARIMIZIN SIKÇA TELEFONDA ARANARAK RAHATSIZ EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Seymen, son günlerde üyeler üzerinde baskı ve algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ortaklardan çok sayıda şikayet aldıklarını söyleyen Seymen, “İMASKOP ortaklarımızın son günlerde sıkça telefonla aranıp mali kurulumuzu gölgeleyen ve seçim propagandası yapan şahıslar üyelerimizi son derece rahatsız etmektedir. Her gün onlarca çağrı alıyor, ‘Lütfen bizi bu kişilerle muhatap etmeyin’ sözlerini duyuyoruz.“ dedi.

ODAĞIMIZDA; TARTIŞMA DEĞİL, ÜRETİM VAR

Yönetim kurulundaki isimlerin üretim ve ticaretin içinden gelen sanayicilerden oluştuğunu vurgulayan Seymen, “Yönetim kurulumuzdaki herkes kendi işi, üretimi ve ticaretiyle uğraşan insanlardan oluşmaktadır. Bizler burada enerjimizi polemiklere değil; üreticimizin sorunlarını çözmeye, yatırım ve üretim ortamını güçlendirmeye ve ortaklarımıza uygun maliyetlerle iş yeri kazandırmaya harcıyoruz. İMASKOP’un odağında tartışma değil üretim, algı değil çalışma vardır.” dedi.

ÖZCAN AYHAN BAŞKANIMIZLA İSTİKRAR SÜRECEK

Başkan Özcan Ayhan ile birlikte projenin kararlı şekilde sürdüğünü belirten Seymen, ortakların yönetime güven duyduğunu söyleyerek, “İnegöllü üreticilerin halinden en iyi anlayan isimlerden biri olan Özcan Ayhan’dır. Başkanımızın sektörde yarım asırlık tecrübesi vardır. Üreticimize değer katacak bu projenin sağlıklı şekilde ilerlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortaklarımızın da başkanımıza güveni tamdır.” dedi.

“RESMİ SÜREÇ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI ”

Projenin resmi onay süreciyle ilgili de bilgi veren Sedat Seymen, sürecin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, “Bizler müjde açıklamak isterken, bazı kişilerin oluşturduğu polemiklerle gündeme gelmekten utanç duyuyoruz. Ancak ortaklarımızın içi rahat olsun. Projemizin onay sürecinde resmi kurumlardan alınacak iki imza kaldı. Süreç büyük ölçüde tamamlandı. Çok yakında kapsamlı açıklamamızı yapacağız. Ortaklarımızın yalnızca İMASKOP’un resmi iletişim kanallarına itibar etmelerini rica ediyoruz.” dedi.