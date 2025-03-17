Edirne’de bulunan Meriç Köprüsü’nde gezintiye çıkan vatandaşları dehşete düşüren olay yaşandı. Meriç Nehri’nin su yüzeyinde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, büyük bir korkuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri botla nehre inerek cesedi kıyıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle toprağa çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.