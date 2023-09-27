Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından yeniden hayata kazandırılan tarihi Demirciler Konağı’nda kadınlara yönelik kurslar start aldı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz ay hizmete giren Tarihi Demirciler Konağı’nda ki; Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezi’nde eğitimler başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kadınlara yönelik kurslarda; Çini süsleme sanatları, Filografi, Hüsnü Hat Sanatı, Sepet Örgüsü, Dikiş ve Nakış ile Step ve Aerobik eğitimleri başladı.

ÜRETEN KADINLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ

Dilovalı Kadınlardan gelen yoğun talepler de değerlendirilerek bilgi, beceri ve sportif alanında 7 farklı branşta kursları açtıklarını ve kurslara gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kadın ve çocuklarımıza yönelik açtığımız Demirciler Konağı Kadın Aile Hizmeti ve Çocuk Akademisi Merkezimiz tüm halkımıza hayırlı olsun. Merkezimizde kadınlarımızın ve çocuklarımızın sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Kadınlara yönelik iş ve meslek eğitimleri vereceğiz. O eğitimleri verdikten sonra iş hayatına atılmalarını ve ev ekonomilerine katkı sunmalarını kolaylaştıracağız. Kadınlara yönelik her türlü eğitimleri destekliyoruz. İlerleyen süreçte talep edilen diğer branşların açılması için de çalışacağız. Kısacası biz üreten, emek harcayan tüm kadınlarımızın yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.