İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğinin O.C. (33) olarak belirlendiğini ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucu İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım" ifadelerini kullandı.