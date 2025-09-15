KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı ve Osmaniye İl Temsilcisi İbrahim Sami Onur, Hüseyin’in evine ziyarette bulundu.

Ziyarette, hayırsever Polis Memuru Mustafa Şahin’in derneğe emanet ettiği akülü sandalyelerden biri Hüseyin’e teslim edildi.

Küçük Hüseyin, dernek yetkilileri konuşmasında; “Ben de inşallah iyileşeceğim ve Mustafa Şahin amcam gibi polis olacağım” dedi.

Ayrıca, Dernek yetkilileri tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in selamlarını Hüseyin ve ailesine iletildi. Başkanın gönderdiği akülü polis arabası hediyesi, Hüseyin’in polis olma hayaliyle birleşince, günün anlamlı sürprizine dönüştü.

Şahbaz Derneği yetkilileri, ihtiyaç sahibi her kesimin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.