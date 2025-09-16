Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 933 liradan alınırken, 4 bin 996 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gramı 4 bin 509 lira alış, 4 bin 747 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 14 ayar altın ise 2 bin 716 liradan alınıp 3 bin 737 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 8 bin 81 liradan alınırken, satış fiyatı 8 bin 149 lira seviyesinde. Eski çeyrek altın 7 bin 947 liradan alınıp 8 bin 25 liradan satılıyor. Yarım altın 16 bin 162 liradan alınırken, 16 bin 298 liradan satışa sunuluyor. Tam altın ise 32 bin 225 lira alış, 32 bin 447 lira satış fiyatıyla dikkat çekiyor.