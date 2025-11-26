Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 5 şüpheli ile 6 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Fettah Ali Çeşme mevkiinde gece saatlerinde yapılan şok uygulamada 5 şüpheli şahıs ve 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.