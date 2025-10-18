Gram altın sabah saatlerinde 6094 liradan alınırken 6250 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gramı 5572 liradan alınıp 5899 liradan satışa sunuluyor.

Kuyumcularda 14 ayar altının gramı 3370 liradan alınırken 4550 liradan satılıyor. Çeyrek altın alışta 9984, satışta 10 bin 193 lira seviyesinde işlem görüyor. Eski çeyrek altın ise 9892 liradan alınıp 10 bin 131 liradan satılıyor.

Yarım altın 19 bin 969 liradan alınırken 20 bin 387 liradan satılıyor. Tam altın ise 39 bin 815 liradan alınırken 40 bin 586 liradan satıcı buluyor.