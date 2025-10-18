İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı” ifadesiyle duyurdu.

Bakan Yerlikaya, mevcut düzenlemeye göre ambulansa yol vermemenin cezasının 993 lira olduğunu hatırlatarak, yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde bu davranışa yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre geçiş üstünlüğü bulunan ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten men edilecek.

Ayrıca, beş yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.