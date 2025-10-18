Şehreküstü Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda yapılan açıklamayla sona erdi.
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğin ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirterek, “Her geçen gün yoksullaşan halkımızın sesini haykırdık” ifadelerini kullandı.
Yeşiltaş "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yoksulluğa, adaletsizliğe son vereceğiz! Kadınların, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, adil ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye’yi yeniden kuracağız!"dedi.
