AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun değişikliği teklifi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif kabul edilirse, ev sahiplerinin vergi yükü artacak. Mevcut gelir vergisi tarifesine göre, 158 bin TL’ye kadar kira geliri %15, 158 bin ile 330 bin TL arası %20, 330 bin ile 800 bin TL arası ise %27 oranında vergiye tabi tutuluyor.

Ev Sahipleri 7 Bin TL Civarında Yıllık Ek Vergi Ödeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni vergi düzenlemesiyle, kira gelirlerinde yıllardır uygulanan 47 bin liralık istisna kaldırılıyor. Değişiklik, evini kiraya veren mülk sahiplerinin her yıl en az 7 bin TL daha fazla vergi ödemesine yol açacak.

Vergi ve Prim Düzenlemesinde Geniş Kapsam

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu teklif, askerlik borçlanmasından SGK primlerine, tapu harçlarından muafiyetlere kadar pek çok alanda yenilikler getiriyor. Ancak teklifin en çok dikkat çeken maddesi, kira gelirlerine uygulanan muafiyetin kaldırılması oldu. Mevcut düzenlemede, konut kiralarından yıllık 47 bin TL’ye kadar olan gelir vergiden muaf tutulurken, yeni düzenleme ile bu muafiyet sona erecek ve ev sahipleri kira gelirlerinin tamamı üzerinden vergi ödeyecek.

Her Gelir Dilimi İçin Ek Vergi Geliyor

Gelir vergisi tarifesine göre, şu anda:

158 bin TL'ye kadar kira geliri için %15,

158 bin-330 bin TL arası için %20,

330 bin-800 bin TL arası için %27 oranında vergi uygulanıyor.

İstisnanın kaldırılmasıyla birlikte, yılda 158 bin TL'ye kadar kira geliri elde edenler 7 bin 50 TL, 158-330 bin TL arası gelir elde edenler 9 bin 400 TL, 330-800 bin TL arası gelir elde edenler ise 12 bin 690 TL ek vergi ödeyecek.

Emeklilere Ve Hak Sahiplerine Muaf Tutulacak

Düzenleme, emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsam dışında bırakıyor. Bu grup için mevcut 47 bin liralık vergi istisnası uygulanmaya devam edecek.