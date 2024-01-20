31 Mart yerel seçimler için siyasi partiler aday belirleme çalışmalarında sona gelirken Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanlığı sürpriz bir adayla seçime girmeye çalışıyor. Yerel seçimlerde ittifak olmaması halinde Demokrat Parti İnegöl'de dengeleri değiştirmek istiyor.

YÖNETİM İSİM ÜZERİNDE ANLAŞTI

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 31 mart yerel seçimler için adaylarını tek tek açıklarken, Demokrat Parti de İnegöl'de iddialı bir adayla seçim yarışında öne geçmek istiyor. İlçe yönetimi aday konusunda ince eleyip sık dokurken, yönetim kurulu üyelerinin bir isimde anlaştığı öğrenildi.

GENEL MERKEZ SICAK BAKIYOR

Bugüne kadar ilçe ve il yönetiminde başarılı çalışmalar yapan, akabinde de genel merkezin dikkatini çekerek MKYK üyeliğine seçilen İnegöllü iş adamı Ahmet Şen'in Demokrat Parti İnegöl Belediye Başkan adayı olacağı konuşuluyor. İlçe yönetiminin, il yönetimine ve genel merkeze Ahmet Şen'i sunduğu ve olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin ittifak yapmaması halinde Şen'in belediye başkan adayı olmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: ÖZNUR DEDE