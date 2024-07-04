Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya için mahkemden tedbir istemişti. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi.

Ünlü isme bir şok da savcılıktan geldi. Manken ve sosyal medya fenomeni Miray İpekler'in sosyal medya üzerinden hakarete maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olduğu dosyada şüpheli olan Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.

"YÜZ YÜZE GELMEDİK"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

SELİN CİĞERCİ YÜZÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var.

Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.

EV ADRESİMİ PAYLAŞTI, TEHDİT ETTİ

Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

İFADEYE GELMEDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa gelerek ifadesini vermedi. Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.