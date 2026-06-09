Deniz güvenliğinin geleceğini şekillendiren teknolojilerin, stratejilerin ve operasyonel yaklaşımların ele alındığı uluslararası platformlardan biri olan Deniz Güvenliği Konferansı, bu yıl CANiK ve Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferans, askeri karar vericileri, akademisyenleri ve savunma sanayii temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak deniz güvenliğine yönelik güncel tehditler, ihtiyaçlar ve yenilikçi çözümler üzerine kapsamlı değerlendirmelere ev sahipliği yaptı.

Konferansta, özellikle Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail’in İran’a karşı savaşıyla birlikte değişen deniz harekât ortamında, insansız sistemlerin oluşturduğu asimetrik tehditlere karşı geliştirilen yenilikçi çözümler ele alındı. Son yıllarda Karadeniz ve Baltık bölgelerinde yaşanan çatışmalar, deniz güvenliği anlayışını köklü bir şekilde değiştirdi. Artık sadece açık denizdeki savaş gemileri değil; limanlar, üs bölgeleri, lojistik merkezleri ve stratejik kıyı altyapıları da insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçlarının (İDA) doğrudan hedefi haline geldi. Bu yeni tehdit ortamı, yüksek maliyetli füze sistemlerinin, düşük maliyetli drone tehditlerini bertaraf etmek için kullanılmasının sürdürülebilir olmadığını ortaya koydu.

CANiK ve Grup şirketlerinin yeteneklerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen 30x113 mm çözümü, drone radarları, modern sensörler ve yapay zekâ destekli hedef takip sistemleriyle entegre edilerek ekonomik ve yüksek etkili bir çözüm ortaya koydu. Bu çözümün etkinliği CANiK bünyesinde üretilen dünyanın en düşük geri tepmeli 30x113 mm top sistemlerinden biri olan VENOM LR ile SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS imzalı TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile entegre edilerek kullanıcılara sunuluyor. Bu entegre yapı sayesinde denizden havaya, denizden denize, karadan havaya ve karadan denize senaryolarda tehditlere karşı tam bir etkinlik sağlanıyor. Radarlar, elektro-optik sistemler ve aktif hedef takip sistemleri ile tam uyumlu çalışan bu çözüm, drone sürüleri ve kamikaze İHA’lara karşı, milyonlarca dolarlık füze sistemlerine oranla çok daha düşük maliyetli bir angajman imkânı sunuyor.



Dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

SYS Grup-CANiK İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gençay Gençer, muharebe sahasında ve olası tehdit unsurlarında yaşanan değişimlerin savunma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiğini söyledi. Gençer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz Kuvvetlerimizin himayesinde faaliyet gösteren Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen bu konferansların, deniz güvenliği alanındaki güncel tehditlerin, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Jeopolitik açıdan son derece stratejik bir konumda bulunan Türkiye, günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerin ve güvenlik risklerinin etkilerini yakından hisseden ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin deniz güvenliği alanında geliştirdiği yenilikçi ve etkin çözümlerin, yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu konferansta ele alınan konular da açıkça göstermektedir ki deniz güvenliği artık yalnızca denizde görev yapan platformların korunmasından ibaret değildir. Limanlar, enerji terminalleri, kritik altyapılar ve stratejik tesisler de giderek artan şekilde insansız sistemler ve asimetrik tehditlerin hedefi haline gelmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, deniz güvenliğinin çok katmanlı, entegre ve teknoloji odaklı bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. SYS Grup olarak biz de bu değişen güvenlik ihtiyaçlarından hareketle, 50 yılı aşkın operasyonel geçmişe sahip 30x113 mm topların sahada kanıtlanmış etkinliğini, modern sensörler, ileri atış kontrol sistemleri ve mobil katmanlı savunma konseptimizle bir araya getirerek son derece etkili bir çözüm ortaya koyduk. Sahadan elde ettiğimiz geri bildirimler, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda sistemlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni kabiliyetlerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 30x113mm VENOM LR ve TRAKON 30 çözümü; limanların, kritik tesislerin, stratejik altyapıların ve yüksek değerli platformların korunmasında önemli rol oynayabilecek olgunluk ve yetkinlik seviyesine ulaşmıştır. Farklı ülkelerden kullanıcıların bu konsepte gösterdiği yoğun ilgi de geliştirdiğimiz çözümün sahadaki karşılığını ve operasyonel değerini açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle hareket ederek, yenilikçi teknolojilerimiz ve entegre savunma çözümlerimizle güvenliğin, istikrarın ve caydırıcılığın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA