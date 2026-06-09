Esenyurt Belediyesi'nin ücretsiz piyano kurslarında eğitim alan çocuklar, yıl sonu dinletisinde sahne alarak öğrendiklerini sergiledi. Etkinlikte minik piyanistlerin performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Esenyurt Belediyesi'nin ücretsiz müzik kurslarında piyano eğitimi alan kursiyerler, yıl sonu dinletisinde sahne aldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl boyunca aldıkları eğitimi sergileyen minik piyanistler, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program boyunca duygu dolu anlar yaşayan aileler, çocuklarının performanslarını gururla takip etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

'İyi ki yolumuz burayla kesişmiş'

Belediyenin kurslarından çok memnun kaldığını ifade eden Esra Yalçınöz şöyle konuştu: 'Çocuğumu bu kursa kayıt ettirdim ve yolumuzun burayla kesişmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Belediyelerin bu tür etkinliklerini çok değerli buluyorum. Burada hiçbir ücret ödemeden kaliteli bir eğitim alma imkânı sunuluyor. İlk günden itibaren saygıyla karşılandık ve çocuklarımıza disiplinli bir eğitim verildi. Açıkçası özel bir eğitim alıyormuşuz gibi hissettim. Çocuğumdaki gelişimi gördükçe verilen eğitimin ne kadar nitelikli olduğunu daha iyi anladım. İyi ki yolumuz burayla kesişmiş diyorum. Bir anne olarak çocuğumu sahnede izlemek benim için tarif edilmesi zor duygular yaşattı. En duygulandığım anlardan biriydi. Poyraz'a ilk dokunduğum andaki hissiyatı yeniden yaşadım diyebilirim. Belki dışarıdan küçük bir adım gibi görünebilir ancak benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Onun sahneye çıkması, insanların karşısında özgüvenle yer alması ve piyano çalması büyük bir gurur kaynağı oldu.'

'Öğretmenin emeğinin karşılığını aldığı yer sahnedir'

Esenyurt Belediyesi olarak eğitimlere aralıksız olarak devam edeceklerini ifade eden Piyano hocası Nilay Demirelli de duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Bugün piyano eğitimi alan öğrencilerimizin yıl sonu piyano dinletisini gerçekleştirdik. Başlangıç seviyesindeki öğrencilerimizin yer aldığı dinletide yaklaşık 18 öğrencimiz sahne aldı. Kıymetli velilerimiz ve misafirlerimiz de programımıza katıldı. Çok güzel ve keyifli bir etkinlik oldu. Öğrencilerimi sahnede izlerken büyük bir gurur yaşadım. Bir öğretmen için emeğinin karşılığını aldığı yer sahnedir. Piyanonun özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için birçok faydası bulunuyor. Parmak kaslarının gelişimini desteklerken el-göz koordinasyonunun güçlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda beynin sağ ve sol loblarının birlikte çalışmasına yardımcı olarak görsel hafızayı geliştiriyor. Bunun yanında işitsel becerilerin gelişimini de destekliyor. Bu nedenle özellikle küçük yaşlardaki çocukların piyano eğitimine başlamasını tavsiye ediyoruz. Eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Biz burada olduğumuz sürece öğrencilerimiz için eğitim vermeye ve onların gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.'