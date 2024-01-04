Deniz Tutması Nedir ve Nasıl Geçer?

Araba, yol veya deniz tutması olarak da bilinen seyahat hastalıkları, aslen tehlike arz eden durumlar değildir. Ancak öyle bir seviyeye ulaşabilirler ki, yolculuğunuzdan aldığınız keyfi tamamen ortadan kaldırabilirler. Birçoğunuzun zihninde canlandığı gibi, araba veya deniz tutması gibi rahatsızlıklar; seyahat sırasında tekrar eden olağandışı durumların neden olduğu bir hastalıklar bütünüdür.

Vücudun duyusal kısımları arasındaki dengesizliklerden kaynaklanan bu gibi seyahat hastalıklarından olan deniz tutması, mide bulantısı, terleme ve baş ağrısı gibi semptomların nedenidir. Tüm bu belirtileri bile, uzun veya kısa olması fark etmeksizin yolculuğu mahvetmek için yeterlidir.

Bir tür seyahat rahatsızlığı olan deniz tutması, denizlerde seyahat eden birçok kişinin karşı karşıya kaldığı en yaygın hastalıktır. Deniz tutması, vestibüler sistemin hareket duygusu ile görsel olarak algılanan hareketin uyuşmadığı, mide bulantısı, yorgunluk ve baş dönmesine neden olan bir durumdur.

Herhangi bir geminin, teknenin ve hatta feribotların ilk kez gelen yolcularında deniz tutması çok yaygındır. Bu sorunun beyne giden sinyallerden kaynaklandığı biliniyor ve semptomlar hareket halindeyken devam eder, deniz aracı durduğunda ise kısa bir süre içinde normale döner.

Deniz Tutmasının Nedeni Nedir ve Nasıl Önlenir

Daha önce de belirttiğimiz gibi, insan vücudunun duyusal bölümlerinin dengesizliği nedeniyle deniz tutması ortaya çıkar. Genel olarak konuşacak olursak, bu hastalık üç çeşittir: bir hareket hissedilir ama gözle görülmez, bir hareket görünür ancak o sırada hissedilmez ve son olarak, her iki sorunun aynı anda meydana geldiği bir durum olur. Biraz karmaşık gibi evet, ancak değil.

Gemide seyahat ettiğinizde, hareket ettiğinize dair iletiler gözlerinizden, iç kulağınızdan ve kaslarınızdan beyninize ileterek vücudunuzun nasıl hareket ettiğini bilmesini sağlar. Hareket eden gemi, insan vücudunun denge için alışık olduğu eğilime karşı yarışır, bu da baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı gibi semptomlarla sonuçlanır. Diğer tıbbi durumlardan farklı olarak, deniz tutmasında ortaya çıkan kusma, mide bulantısı hissini hafifletmez.

Denizciler, deniz tutmasının, ağır kokulardan (kötü veya güzel fark etmeksizin) ve ayrıca diğer insanları deniz tutarken onları izlemekten kaynaklanabileceğini söylüyor. Bunlar dışında deniz yolculuğu esnasında alkol veya ağır besinler tüketmek de deniz tutması semptomlarını artıran bir etki gösterecektir. Ve şaşırtıcı bir şekilde, birçok kişi deniz tutması vakalarının %99’unun zihinsel olduğunu ve tamamen psikolojik koşullanmadan ötürü oluştuğunu iddia ediyor.

Kısacası, deniz tutmasının birçok sebebi var ve bunlar kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Ayrıca semptomlar da herkeste farklı şekillerde ve şiddetlerde ortaya çıkar.

Deniz Tutması Nasıl Geçer, Nasıl Önlerim?

Deniz tutmasını önlemek öncelikle beslenmekten başlar. Bir deniz yolculuğuna çıkmadan bir gün öncesine kadar, çok baharat içermeyen yiyecekler tüketilmeli ve fast food gibi her türlü yağ ve asitli yiyeceklerden tamamen kaçınılmalıdır. Büyük öğünlerden kaçınmanın yanı sıra kafein ve alkol tüketiminin de bu kısa süreç için kontrol altına alınması önem taşır.

Ayrıca, şimdiye kadar seyahat rahatsızlıkları veya deniz tutmasının tedavisi için geliştirilen ilaçlar genellikle başarılı oldu. Bunların neredeyse tamamı reçetesiz satılan hap veya tablet şeklinde üretilen ilaçlardan oluşuyor. Bu ilaçlarda önerilen doz, gemiye binmeden yaklaşık birkaç saat önce 1 veya 2 tablet halindedir.

Bu ilaçların birçoğu hafif uyku haline sebep olsa da oldukça etkilidir.

Bunun dışında zencefil de harika bir çözümdür. Zencefil çayı içebilir, çiğneyebilir veya emebilirsiniz. Havuç suyu, kayısı suyu, narenciye, nane ve maydanozun da bu sorunlara karşı olumlu özelliklere sahip olduğunu da belirtmek isteriz.

Ayrıca müzik dinlemek, mümkünse küçük bir vantilatör kullanmak, uzanarak rahatlamak ve seyahat esnasında gözleri kapatmak da yardımcı olacaktır. Geminin penceresinden dışarıya bakmak, doğal güzelliklere tanıklık etmek için güvertede mümkün olduğunca çok zaman geçirmek de bu rahatsızlığı önlemek için tavsiye edilen faaliyetlerdendir.

Daha alçak ve daha merkezi konumdaki odalar deniz tutmasına daha az maruz kaldıklarından, balkon kamarası her zaman daha iyi bir seçenek olduğundan, kabin seçimi de önemlidir.

Son teknoloji stabilizatörlere sahip gemi/vapurların seçilmesinin, deniz tutmasına yatkın insanlara yardımcı olabileceği de uzmanlar tarafından söyleniyor. Bu deniz araçları, yolcuların geminin yalpalama hareketlerini hissetmemelerine ve böylelikle deniz tutması semptomlarının oluşmamasına yardımcı olur.

Peki, deniz tutmasının semptomları kaç gün sürer? Bu, tamamen seyahatin süresine ve belirtileri yönetme şeklinize bağlı olarak değişecektir.

Ayrıca, sık sık mola veren bir tura katılmayı tercih etmek de deniz tutmasından muzdarip olanlar için bir diğer çözümdür. Şunu unutmamalıyız, deniz tutması, birçok kişiyi etkileyen ancak kolayca önlenebilen bir sorundur. Tek gereken, bu durumu yaşayabileceğinin farkında olmak ve önlemini yolculuğun öncesinde almak.