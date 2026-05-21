Yangın saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren bir koltuk imalathanesinin zemin katındaki sünger deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede işyerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangının çevredeki işyerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.