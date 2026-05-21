TOBB tarafından düzenlenen 82. Genel Kurul Toplantısı’nda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) da İnegöl Köftesi ile yer aldı. Gerçekleştirilen tanıtım programında TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu standı ziyaret etti. İTSO Meclis Başkanı Kenan Kender, Başkan Yardımcısı Nedim İncebay ve TOBB Delegeleri ile birlikte yürütülen tanıtım çalışmaları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Orhan Köfte işbirliğiyle gerçekleştirilen ikramlarda İnegöl Köftesi, Genel Kurul katılımcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

Genel Kurul süresince standa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden İTSO Meclis Başkanı Kenan Kender, “İnegöl’ümüzün lezzetlerini ve sahip olduğu değerleri böylesine önemli bir organizasyonda tanıtma fırsatı bulduk. İnegöl Köftemize gösterilen ilgi bizleri ayrıca memnun etti. Standımızı ziyaret eden TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Oda ve Borsa Başkanlarımıza, delegelerimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzün marka değerlerini her platformda tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.