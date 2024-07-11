DenizBank, Bupa Türkiye iş birliğiyle, çalışanlarına daha kapsamlı, erişilebilir sağlık ve sigortacılık hizmeti sunmak hedefiyle, Genel Müdürlük binasında bulunan Deniz Klinik’i yeniledi.

Denizbank Genel Müdürlük binasında açılan klinik, 750 metrekarelik lokasyonda bulunuyor. Halihazırda 3 iş yeri hekimi, kurum psikoloğu, kurum diyetisyeni, fizyoterapist ve göğüs hastalıkları doktoru ile hizmetlerini sürdüren Deniz Klinik’te; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğiyle yeni eklenen branşlara ek olarak, yatak kapasitesi artırıldı ve tam gün kan alma hizmeti sunulmaya başlandı.

Banka çalışanları, uzman hekim kadrosuna sahip kurum içi diş kliniği senCard Dental’de, mevcut paketlerinin haricinde, yüzde 40 oranında indirimli ek hizmetlerden faydalanabilecekler. senCard Hizmet Noktası’nda ise sigorta ile ilintili olarak ihtiyaç duyulan danışmanlık, destek ve yönlendirmeler yerinde sağlanacak.

Kurum içi entegre sağlık ve sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kliniğin açılışı DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan’ın katılımı ile gerçekleşti.

“Çalışanlarımıza erişilebilir sağlık hizmeti sunmak, önceliğimiz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, banka olarak koruyucu sağlık hizmetlerini kapsamlı şekilde uygulamaya büyük önem verdiklerini belirtti. Ateş, ’’Kurum kültürümüzün merkezinde insan faktörü yer alıyor. İşimizin başı da, sonu da insan, diyoruz. Bu yaklaşıma paralel olarak, çalışanlarımızın ofis ortamında sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişmelerini önceliğimiz olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tecrübe ettiğimiz, küresel salgın ve deprem felaketi gibi zorlu dönemlerde, Bankamızın sağlık hizmeti yelpazesi en güçlü güvencemiz oldu. Şimdi, bu hizmetlerin kapsamını daha da genişletiyor; 750 metrekarelik alanda kliniğimizin yatak kapasitesini artırıp farklı branşları da ekleyerek, şubelerimizin de faydalanabileceği bir konseptle kullanıma açıyoruz. Aynı zamanda senCard’ın Türkiye’deki ilk kurum içi diş kliniği hizmetini sunmaya başlıyoruz. Bankamızın kapısından girdikleri andan itibaren çalışanlarımızın sağlığını, bir kurum içinde olabilecek en yüksek standartta desteklemek gayretindeyiz. Bu konuda her zaman yanımızda olan Bupa Türkiye’ye de teşekkür ediyor; kliniğimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Hem sağlık hem de sigortacılığı içinde barındıran tek bir erişim noktası oluşturduk”

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bupa Türkiye ve çatısı altındaki tüm markalarımızla, insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmayı ve daha iyi bir dünya oluşturmayı amaçlayan büyük bir organizasyonuz. Kurumların sağlıklı ve mutlu çalışanlar için gösterdiği çabanın bilinci doğrultusunda senCard markamızla fark oluşturacak çözümler üretiyoruz; Türkiye’de “entegre sağlık ve sigortacılık hizmetleri” alanında farklı değer önermeleri sunabilmenin ve bu alanda günden güne büyümenin gururunu yaşıyoruz. senCard Deniz Klinik, senCard Dental ve senCard Hizmet Noktası olmak üzere 3 farklı değer önermesini Türkiye’de ilk defa bir arada sunarak, hem sağlık hem de sigortacılığı içinde barındıran tek bir erişim noktası oluşturduk. Entegre sağlık ve sigortacılık hizmetlerinin bir arada olduğu bu sağlık kompleksinin DenizBank’ın vizyonuyla çalışanlarının hizmetine açılacak olması bizim için oldukça heyecan verici. Bupa Türkiye iş birliği ile senCard tarafından sunulan bu entegre yapının bankanın çalışanlarına sağlayacağı uçtan uca entegre sağlık ve sigortacılık hizmetleri ile çalışan mutluluğu, çalışan bağlılığı gibi kavramları daha da güçlendireceğine inancımız sonsuz. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, banka ve senCard ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.