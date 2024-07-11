Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere köyünde yılın ilk asfaltı atılırken, köylülerin ulaşım sorunu da çözülmüş oldu.

Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyünde köylüler köy yollarının aşırı derecede bozuk olması nedeniyle ulaşım noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. Talep ve şikayetlerini Köy Muhtarı Habip Güven aracılığıyla yetkililere ileten köylü vatandaşların sesine kulak verilerek sorun çözüldü. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımlarıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu törenle yılın ilk asfalt serimi Darıdere köyüne yapılmış oldu. Köylüler ulaşım sorununun çözümündeki desteklerinden dolayı Vali Şefik Aygöl’e teşekkür ettiler.