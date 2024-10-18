Son edisyonunda uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 149 arttıran Expomaritt Exposhipping İstanbul, Türk denizciliğini global arenaya taşıma iddiasını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul, “Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın” mottosuyla, 18. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Informa Markets tarafından Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir organize edilen fuar, 18 – 21 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önde gelen gemi inşa yan sanayi sektör buluşması olan fuarın; tersaneler ve gemi inşa firmalarından, çelik ve kompozit malzeme üreticilerine, elektronik navigasyon sistem sağlayıcılarından makine ve motor üreticilerine, gemi yedek parça ve donanım tedarikçilerinden lojistik şirketlerine, bakım ve onarım firmalarından denizcilik ekipmanlarına kadar geniş bir katılımcı profili bulunuyor.

Expomaritt Exposhipping İstanbul’un, uluslararası denizcilik sektöründe önemli bir buluşma noktası olarak konumlandığını söyleyen Fuar Müdürü Semih Etyemez, “Düzenlendiği son yıl yurt dışı ziyaretçi sayısını yüzde 149 arttıran fuarımız, sadece yerel sektör paydaşlarını değil, aynı zamanda küresel arenadaki büyük oyuncuları da bir araya getirerek, denizcilik sektöründe işbirliği ve büyüme fırsatları sunan lider platform olma hedefine güçlü adımlarla ilerliyor” dedi.