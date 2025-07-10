Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında 17 ilçede kırsalda ikamet eden dar gelirli çiftlerin 50 bin TL’ye kadar olan düğün masraflarını karşılıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi dışında bulunan 17 ilçenin kırsal mahallelerinde ikamet eden, ihtiyaç sahibi evlenecek çiftlerin de imdadına koşuyor.

Denizli’de hayata geçirdiği sosyal yardım projeleriyle her kesimden vatandaşa ulaşmaya çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez aile kurmayı planlayan ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk çeken genç çiftlere destek olmak için Evlilik Desteği projesini hayata geçirdi. Pamukkale ve Merkezefendi hariç diğer 17 ilçenin merkez mahalleleri dışındaki kırsal mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftleri kapsayan projeye müracaatlar bir süre önce www.denizli.bel.tr adresinden online yapılmaya başlandı. Projeyle, belirlenen kriterleri taşıyan ihtiyaç sahibi çiftlerin 50.000 TL’ye kadar olan düğün masrafları Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

DAYANIŞMA YOLCULUĞU ARTARAK SÜRÜYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri ilk gün başladıkları dayanışma yolculuğunu her geçen gün artırarak sürdürdüklerini belirterek, emekliden, yeni doğum yapan kadınlara, öğrenciden bakıma muhtaç vatandaşlara her kesimin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını vurguladı.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıların giderek ağırlaştığını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, özellikle kırsalda yaşayan ve aile kurmak isteyen çiftlerin büyük zorluk yaşadığını, bunu bir nebze de olsa azaltmak için Evlilik Desteği projesini hayata geçirdiklerini kaydederek, soysal yardım uygulamalarıyla hemşehrilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.