DENİZLİ (İGFA) - Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan ortak denetimlerde, servis araçlarının ruhsat, sigorta ve teknik donanım kontrolleri titizlikle incelendi.

Ayrıca araçlarda bulunması gereken “Okul Taşıtı” yazısı, dur levhası, emniyet kemeri donanımı, rehber personel bulundurma zorunluluğu gibi kriterler gözden geçirildi. Sürücülerin yeterlilik belgeleri de kontrol edilirken, çocukların iniş-biniş güvenliği başta olmak üzere birçok hususta bilgilendirme yapıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetim sırasında eksiklikleri bulunan araç sürücülerine uyarılar yapılırken, gerekli görülmesi halinde eksiklerin giderilmesi için süre tanındı. Kurallara uymayan araçlar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, çocukların güvenli şekilde okullarına ve evlerine ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini vurguladı. Velilerin içinin rahat olması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.