Denizli Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir eğitim programı başlatıyor. Sosyal etkinlik merkezlerinde gerçekleştirilecek ve tamamen ücretsiz olan özel atölyeler için başvurular 12 Eylül 2025 itibariyle başladı.

Kayıtlar 19 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Modern ve yenilikçi bir anlayışla hazırlanan program eğitsel, duyusal, psikolojik, sosyal ve kültürel öğrenme ile sosyal becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Atölyelerde bilişsel gelişim, özgüven kazanımı ve oyun temelli öğrenme ön planda olacak. Ücretsiz atölyelere kayıt https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nin telefon numaralarını arayarak yaptırılabilecek.