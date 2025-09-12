Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrencileri yalnız bırakmadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında tüm ilçelerde okula yeni başlayan öğrencilerle buluştu. Minik öğrencilere matara, boyama çantası, kalemlik gibi hediyeler verildi ve yaşadıkları sevinç ise görülmeye değerdi.

Şehrin dört bir yanına ulaştırılan hediyeler, çocukların ilk hafta sevincine ortak olurken aynı zamanda eğitime verilen önemin ve geleceğe duyulan güvenin göstergesi oldu.

Kent merkezinden en uzak mahallelere kadar ulaştırılan matara, boyama çantası ve kalemlik gibi hediyeler, tüm öğrencilerin aynı mutluluğu yaşamasını sağladı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yeni eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımızın ilk hafta heyecanına ortak olduk. Eğitim hayatlarının her adımında öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza başarı ve mutluluk dolu bir yıl diliyoruz” ifadelerine yer verildi.