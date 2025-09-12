Şehir dışında üniversite eğitimi gören öğrenciler, özel yurt ücretleri, yüksek kiralar ve günlük ihtiyaçlar nedeniyle ağır bir maddi yükün altına giriyor. Aylık ortalama 50 bin TL’yi bulan sabit giderler, üniversite eğitimini adeta lüks bir hale dönüştürüyor.

Eğitim-İş’in hazırladığı rapora göre, özellikle üç büyükşehirde öğrenci olmanın maliyeti asgari ücretin iki katını aşıyor. İl dışından gelen bir öğrencinin yalnızca barınma ve temel ihtiyaçlar için yaptığı harcama aylık 50 bin TL’ye yaklaşıyor.

Barınma masrafları öğrencilerin en büyük sorunu haline geldi. Araştırmaya göre özel yurtların ücretleri İstanbul’da 40 bin TL, Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İzmir’de ise yaklaşık 29 bin TL’ye ulaştı. Ev kiralamayı tercih eden öğrenciler için ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama kira bedeli 25 bin TL civarında hesaplanıyor. Üstelik ev kiralayan öğrenciler, kira dışında depozito gibi ek ödemelerle de karşı karşıya kalıyor.

Üniversite öğrencilerinin yemek ve sosyal yaşam harcamaları da dikkat çekiyor. Sadece bir öğün yemek için aylık gider 12 bin TL’ye yaklaşırken, yalnızca kahve ya da çay içerek sosyalleşmenin maliyeti bile 6 bin TL’yi buluyor. Ulaşımda ise aylık abonman ücretleri Ankara’da 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de ise 480 TL olarak hesaplandı.

Evde kalan öğrenciler için ek yük

Kirada oturan öğrencilerin elektrik, su, doğal gaz, internet ve aidat gibi fatura masrafları yıllık ortalama 3 bin TL’ye ulaşıyor. Eğitim materyalleri için kitap harcaması 2 bin 500 TL, kırtasiye masrafları ise yaklaşık 670 TL. Ayrıca bilgisayar almak isteyen bir öğrenci ortalama 30 bin TL’lik bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor.

Üniversiteye başlangıç 100 bini geçti

Eğitim-İş’in verilerine göre, üniversiteye başlangıç için yapılan ilk harcamalar 105 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Öğrencilerin aylık sabit giderleri ise asgari ücretin iki katından fazla, en az 50 bin TL olarak tespit edildi.