Nilüfer Belediye Meclisi bünyesinde kurulan Afet Komisyonu, 6 Şubat’taki depremin ardından deprem bölgelerine yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, komisyon üyelerine çalışmaları nedeniyle plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Meclisi 2023 yılının son toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis’te, Nilüfer Belediyesi’nin uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerine verdiği “Halk Kart”lara yüklenen para miktarının artırılmasına karar verildi. Nilüfer Belediye Meclisi, ihtiyaç sahibi bin 400 kişiye her ay verilen Halk Kartlara yüklenen paranın bin lira olmasına karar verdi. Halk Kart sahipleri, bu kartlarla marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Meclisin gündeminde deprem bölgesinde Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar da vardı. 6 Şubat depreminin ardından bölgede hemen yardım çalışmalarını başlatan Nilüfer Belediyesi, çalışmaların takibini de Nilüfer Belediye Meclisi’nde kurulan Afet Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Afet Komisyonu Başkanı Murat Yıldırım, Nilüfer Belediye Meclisi’nde yaklaşık 10 aydır, başta Hatay olmak üzere Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde yapılan çalışmaları anlattı.

Murat Yıldırım, Hatay Samandağ’da kurulan iki konteyner kent, aşevi, anaokulu ve kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Nilüfer’den deprem bölgesine desteklerin bu çalışmalarla sınırlı kalmadığını söyleyen Murat Yıldırım, Bursa’da iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerle de iletişim kurarak onların da yardımlarını bölgeye ulaştırmada etkin rol aldıklarını söyledi. Yıldırım, Hatay merkezde esnafın faaliyetlerinin desteklenmesi için kurulan konteyner çarşı için de destekte bulunduklarını ve oraya da yine konteyner kurduklarını anlattı. Samandağ’da açılan Nilüfer ATÖF Anaokulu’nun yapım süresi boyunca bölgede bulunan Nilüfer Belediye Meclisi ve Afet Komisyonu Üyesi Murat Onat da, çalışmalar hakkında Meclis’i bilgilendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Afet Komisyonu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Nilüfer Belediyesi’nin de Nilüferliler adına deprem bölgesinde yer aldığını söyleyen Başkan Erdem, “Hemen hemen bütün çalışma arkadaşlarım nöbetleşe olarak bölgede görev aldı. Allah bir daha böyle günleri kimseye yaşatmasın. Deprem gerçeği var. Bursa’da da yakın zamanda deprem yaşadık. Bizim hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için yapmamız gereken önemli çalışmalar var. Kentsel dönüşümlerin doğru ve bölgesel planlamalar yaparak, mevcut yapı stoğunu da kontrol ederek depreme hazırlık çalışmalarını özellikle yerel yönetimlerin daha sıkı yapması lazım. Bunu, merkezi yönetimlerin bilgisi ve idaresinde yapılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa oradaki vatandaşlarımızın yarasını sarmak için büyük çaba gösterildi” dedi.

Başkan Erdem daha sonra, Afet Komisyonu Üyelerine, yine komisyon üyesi olan ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ATÖF Anaokulu’nun gönüllü olarak mühendisliğini de yapan Murat Onat’a, Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu konteyner kentte çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için kreş yapan Mimar Nehir Özbey’e, Nilüfer Belediyesi’nin konteyner kentinin kuruluş çalışmalarında başından sonuna kadar yer alan belediye personeli Yavuz Yıldız’a plaket vererek teşekkür etti.