Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16 sporcu ile katıldığı Yıldızlar Karate Ligi’nin Darıca’da yapılan etabında 5’i altın olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak başarı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi’nin 1. Etabı, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirildi. Darıca Eray Şamdan Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 1170 sporcu katıldı. Karateciler, kata ve kumite dallarında 280 kategoride madalya için mücadele etti. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü de, şampiyonaya katıldığı 16 sporcu ile toplam 13 madalya kazanarak başarı elde etti. Kulüp, müsabakalardan 5 birinci, 2 ikinci ve 6 üçüncü derece çıkararak etabın en başarılı kulüpleri arasında yer aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Karşılaşmaları tribünlerden çok sayıda karatesever de ilgiyle takip etti.